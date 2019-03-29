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Факти / Спорт

Вперше за 69 років! Збірна Бразилії зіграє у нефартовій формі

Збірна Бразилії одягне екіпірування зразка 1950 року на Кубок Америки-2019.

Сборная Бразилии Неймар и Фирмино

Збірна Бразилії вперше за 69 років зіграє у білому комплекті форми на Кубку Америки-2019, який завжди вважався нефартовим.

Це буде гостьовий варіант екіпірування, який створили на честь 100-річного ювілею пентакампеоне від дня першого титулу команди. У 1919 році бразильці вперше перемогли на турнірі.

У Бразилії вірять, що повернення до історії принесе збірній успіх і команда тріумфує на Кубка Америки вперше з 2007 року.

Білий колір був на формі збірної Бразилії до 1950-х, але після поразки від Уругваю на ЧС ставлення до цього кольору на футболці змінилося.

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Білі джерсі з синіми комірцями, білі шорти та білі гетри були визнані непатріотичними, так як не відображали кольори бразильського прапора. Як наслідок, національним кольором став жовтий, а гостьові матчі команда грала в блакитному кольорі.

До речі, Манчестер Сіті представив обмежену серію футболок, які включають у себе всі варіанти форми містян за останні 6 років.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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