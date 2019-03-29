Збірна Бразилії одягне екіпірування зразка 1950 року на Кубок Америки-2019.

Збірна Бразилії вперше за 69 років зіграє у білому комплекті форми на Кубку Америки-2019, який завжди вважався нефартовим.

Це буде гостьовий варіант екіпірування, який створили на честь 100-річного ювілею пентакампеоне від дня першого титулу команди. У 1919 році бразильці вперше перемогли на турнірі.

Brazil will wear a white top again after 69 years. pic.twitter.com/hAooJOJhPp — Soccerstand.com (@Soccerstand) 29 марта 2019 г.

У Бразилії вірять, що повернення до історії принесе збірній успіх і команда тріумфує на Кубка Америки вперше з 2007 року.

Copa America Kits: Brazil To Wear White Again For First Time In Almost 70 Years (Photo) https://t.co/11881dOiEF via @waatpies pic.twitter.com/9eDcGsrdPa — Who Ate All The Pies (@waatpies) 29 марта 2019 г.

Білий колір був на формі збірної Бразилії до 1950-х, але після поразки від Уругваю на ЧС ставлення до цього кольору на футболці змінилося.

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Білі джерсі з синіми комірцями, білі шорти та білі гетри були визнані непатріотичними, так як не відображали кольори бразильського прапора. Як наслідок, національним кольором став жовтий, а гостьові матчі команда грала в блакитному кольорі.

До речі, Манчестер Сіті представив обмежену серію футболок, які включають у себе всі варіанти форми містян за останні 6 років.