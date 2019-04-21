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ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції

Парі Сен-Жермен достроково оформив чемпіонство у чемпіонаті Франції.

ПСЖ чемпион Франции

Французький ПСЖ достроково виграв національну першість. Хоча підопічні Томаса Тухеля ще не зіграли свій матч у 33-му турі чемпіонату Франції, вони зуміли завоювати титул.

Причиною дострокового чемпіонства парижан стала нічия Тулузи та Лілля.

За п’ять турів до завершення Ліги 1 перевага ПСЖ над Ліллем, який йде другим, складає 16 пунктів. Тому Лілль немає жодних шансів наздогнати лідерів таблиці.

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Відтак, клуб з Парижа оформив друге чемпіонство поспіль. Всього в активі ПСЖ вісім титулів.

Сьогодні підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Монако та зможуть відсвяткувати перемогу в чемпіонаті.

Нагадаємо, Лілль розгромив ПСЖ на своєму полі у матчі 32-го туру чемпіонату Франції.

Фото: Dreamstime

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