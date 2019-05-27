Пряму трансляцію фінального матчу Ліги чемпіонів-2019/20 з футболу між Тоттенгемом та Ліверпулем покаже телеканал Футбол 1.
У фінальному матчі Ліги чемпіонів-2019 Тоттенгем Готспур зустрінеться з Ліверпулем. Матч пройде 1 червня в Мадриді на стадіоні ванда Метрополітано.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Тоттенгем — Ліверпуль: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів Imagine Dragons виступить перед фіналом Ліги чемпіонів у Мадриді
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Тоттенгем — Ліверпуль на Фактах ICTV.