Олег Блохін приїхав до стадіону в Баку на інвалідному візку.
Олег Блохін відвідав фінальну гру Ліги Європи між Челсі та Арсеналом, але поява легендарного футболіста засмутила його шанувальників.
Справа у тому, що Блохін з’явився перед стадіоном у Баку на інвалідному візку.
За повідомленням ЗМІ, екс-тренер збірної України обрав для пересування спеціальну коляску, так як сильно кульгав.
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Можливо, Блохін досі страждає від проблем зі спиною, розмірковують журналісти.
Як повідомлялося, Челсі завоював кубок Ліги Європи, перемігши Арсенал із розгромним рахунком.
Джерело: Советский спорт
Фото: ФФУ
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