Олег Блохін приїхав до стадіону в Баку на інвалідному візку.

Олег Блохін відвідав фінальну гру Ліги Європи між Челсі та Арсеналом, але поява легендарного футболіста засмутила його шанувальників.

Справа у тому, що Блохін з’явився перед стадіоном у Баку на інвалідному візку.

За повідомленням ЗМІ, екс-тренер збірної України обрав для пересування спеціальну коляску, так як сильно кульгав.

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Можливо, Блохін досі страждає від проблем зі спиною, розмірковують журналісти.

Як повідомлялося, Челсі завоював кубок Ліги Європи, перемігши Арсенал із розгромним рахунком.

Джерело: Советский спорт

Фото: ФФУ