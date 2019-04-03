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Лунін продемонстрував фантастичну реакцію на тренуванні

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вчергове вразив своєю реакцією на тренуванні.

Андрій Лунін

Голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін не втрачає надії пробитися до основного складу команди і викладається на повну на тренуваннях.

Зокрема, з одного з таких тренувань Лунін опублікував відеонарізку своїх сейвів на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте: Лунін потрапив до символічної збірної туру за версією Marca

Голкіпер продемонстрував впевнену гру на виходах, дістає м’яч з-під поперечини та відбиває удари в упор.

 

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Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Нагадаємо, 20-річний український воротар виступає за Леганес на правах оренди з мадридського Реала.

Раніше з’явилася інформація, що Зідан поверне Луніна в Реал, а сина відправить в оренду

ФотоC.D. Leganés

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