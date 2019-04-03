Голкіпер збірної України Андрій Лунін вчергове вразив своєю реакцією на тренуванні.

Голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін не втрачає надії пробитися до основного складу команди і викладається на повну на тренуваннях.

Зокрема, з одного з таких тренувань Лунін опублікував відеонарізку своїх сейвів на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Голкіпер продемонстрував впевнену гру на виходах, дістає м’яч з-під поперечини та відбиває удари в упор.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 2 Кві 2019 р. о 7:40 PDT

Нагадаємо, 20-річний український воротар виступає за Леганес на правах оренди з мадридського Реала.

Раніше з’явилася інформація, що Зідан поверне Луніна в Реал, а сина відправить в оренду

Фото: C.D. Leganés