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Факти / Спорт

Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 2 2 0 0 10 1 6
2.  Чехія 2 1 0 1 2 6 3
3.  Косово 2 0 2 0 2 2 2
4.  Болгарія 3 0 2 1 3 4 2
5.  Чорногорія 3 0 2 1 3 7 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія _:_ Косово
21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія _:_ Чорногорія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 3 2 1 0 7 1 7
2.  Люксембург 3 1 1 1 4 4 4
3.  Португалія 2 0 2 0 1 1 2
4.  Литва 2 0 1 1 2 3 1
5.  Сербія 2 0 1 1 1 6 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія _:_ Литва
21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна _:_ Люксембург

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Пн.Ірландія 3 3 0 0 6 2 9
2.  Німеччина 2 2 0 0 5 2 6
3.  Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3
4.  Естонія 2 0 0 2 1 4 0
5.  Білорусь 3 0 0 3 1 8 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь _:_ Пн.Ірландія
21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина _:_ Естонія

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Ірландія 3 2 1 0 3 1 7
2.  Швейцарія 2 1 1 0 5 3 4
3.  Грузія 3 1 0 2 3 3 3
4.  Данія 2 0 2 0 4 4 2
5.  Гібралтар 2 0 0 2 0 4 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія _:_ Гібралтар
21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія _:_ Грузія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Угорщина 3 2 0 1 5 4 6
2.  Хорватія 3 2 0 1 5 4 6
3.  Вельс 2 1 0 1 2 2 3
4.  Словаччина 2 1 0 1 2 1 3
5.  Азербайджан 2 0 0 2 2 5 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан _:_ Словаччина
19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина _:_ Вельс

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Іспанія 3 3 0 0 8 2 9
2.  Швеція 3 2 1 0 8 4 7
3.  Румунія 3 1 1 1 7 5 4
4.  Мальта 3 1 0 2 2 6 3
5.  Норвегія 3 0 2 1 6 7 2
6.  Фарерські о-ви 3 0 0 3 3 10 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія _:_ Швеція
21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта _:_ Румунія
21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери _:_ Норвегія

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 3 3 0 0 4 0 9
2.   Ізраїль 3 2 1 0 8 3 7
3.   Македонія 3 1 1 1 4 3 4
4.   Австрія 3 1 0 2 3 5 3
5.   Словенія 3 0 2 1 2 3 2
6.   Латвія 3 0 0 3 1 8 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрія 1:0  Словенія  21:45  Латвія _:_  Словенія
 21:45  Латвія 0:3  Ізраїль  21:45  Польща _:_  Ізраїль
 21:45  Македонія 0:1  Польща  21:45  Македонія _:_  Австрія

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Туреччина 3 3 0 0 8 0 9
2.   Франція 3 2 0 1 8 3 6
3.   Ісландія 3 2 0 1 3 4 6
4.   Албанія 3 1 0 2 3 3 3
5.   Молдова 3 1 0 2 2 8 3
6.   Андорра 3 0 0 3 0 6 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія _:_ Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра _:_ Франція
21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія _:_ Туреччина

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 3 3 0 0 8 1 9
2.   Росія 3 2 0 1 14 3 6
3.   Шотландія 3 2 0 1 4 4 6
4.   Кіпр 3 1 0 2 6 4 3
5.   Казахстан 3 1 0 2 3 7 3
6.   Сан-Марино 3 0 0 3 0 16 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан _:_ Сан-Марино
21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія _:_ Шотландія
21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія _:_ Кіпр

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 3 3 0 0 11 0 6
2.   Фінляндія 3 2 0 1 4 2 6
3.   Греція 3 1 1 1 4 5 4
4.   Боснія і Герцеговина 3 1 1 1 4 5 4
5.   Вірменія 3 1 0 2 4 4 3
6.   Ліхтенштейн 3 0 0 3 0 11 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція _:_ Вірменія
19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія _:_ Боснія і Герцеговина
21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн _:_ Фінляндія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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