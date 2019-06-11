Мексиканському боксеру Енді Руїсу вручили унікальний пояс від виробника шоколадного батончика Snickers.
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Енді Руїс отримав незвичний іменний пояс від виробника шоколадного батончика Snickers.
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На ньому зображена корона, яка символізує чемпіонство мексиканця, а також фірмове зображення батончика, яке виконано з дрібних дорогоцінних каменів.
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Боксер неодноразово розповідав про свою любов до шоколадних батончиків, а на прес-конференцію перед поєдинком з Ентоні Джошуа він прийшов зі снікерсом в руках.
Нагадаємо, Руїс сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа в 7-му раунді.
Фото: Andy Ruiz Jr