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Факти / Спорт

Боксеру, який переміг Джошуа, вручили пояс з шоколадним батончиком

Мексиканському боксеру Енді Руїсу вручили унікальний пояс від виробника шоколадного батончика Snickers.

Енді Руїс

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Енді Руїс отримав незвичний іменний пояс від виробника шоколадного батончика Snickers.

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На ньому зображена корона, яка символізує чемпіонство мексиканця, а також фірмове зображення батончика, яке виконано з дрібних дорогоцінних каменів.

 

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Допис, поширений Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13)

Боксер неодноразово розповідав про свою любов до шоколадних батончиків, а на прес-конференцію перед поєдинком з Ентоні Джошуа він прийшов зі снікерсом в руках.

Нагадаємо, Руїс сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа в 7-му раунді.

ФотоAndy Ruiz Jr

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