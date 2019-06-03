Володимир Кличко чекає, що Ентоні Джошуа оговтається від поразки у бою проти Енді Руїса і стане ще сильнішим.

Володимир Кличко прокоментував поразку Ентоні Джошуа у бою з Енді Руїсом.

За словами українського боксера, історія знає багато прикладів, коли чемпіони у різних сферах зазнавали поразки. Кличко підкреслює, що після цього люди “оговтувалися і ставали ще сильнішими”.

– Ентоні Джошуа, історія повторюється. Поразка загартовує характер.

Читайте: Віталій Кличко про камбек брата: Тільки не заробляти

Після цих слів Кличко привітав Енді Руїса з тим, що він став першим мексиканським чемпіоном у суперважкій вазі.

Як повідомлялося, Руїс переміг Джошуа технічним нокаутом, декілька разів відправивши до цього британця у нокдаун.

Фото: klitschko-brothers