Ірландському бійцеві MMA Конору Макгрегору висунули звинувачення в умисному пошкодженні чужого майна та пограбуванні.

Макгрегор вихопив телефон у шанувальника, кинув його на землю, розтоптав, а потім залишки прихопив з собою.

Фанат оцінив збиток у $1 тис. Макгрегора затримали в його будинку, аби покинути дільницю йому довелося заплатити $12,5 тис.

До слова, лише 9 березня він закінчив виконувати громадські роботи, до яких був засуджений за напад на автобус з бійцями UFC у квітні 2018 року.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.