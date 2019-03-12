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Факти / Спорт

Конора Макгрегора заарештували за крадіжку телефону

Бійця MMA Конора Макгрегора затримали у Флориді (США) за крадіжку телефону.

Конора Макгрегора заарештували за крадіжку телефону

Ірландському бійцеві MMA Конору Макгрегору висунули звинувачення в умисному пошкодженні чужого майна та пограбуванні.

Макгрегор вихопив телефон у шанувальника, кинув його на землю, розтоптав, а потім залишки прихопив з собою.

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Фанат оцінив збиток у $1 тис. Макгрегора затримали в його будинку, аби покинути дільницю йому довелося заплатити $12,5 тис.

До слова, лише 9 березня він закінчив виконувати громадські роботи, до яких був засуджений за напад на автобус з бійцями UFC у квітні 2018 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у США заарештували лауреата Grammy R. Kelly. Його звинувачують у сексуальному насильстві, зокрема над неповнолітніми.

Фото: thenotoriousmma

Джерело: CNN

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