Мілан оголосив про призначення Марко Джампаоло на пост головного тренера команди.

Марко Джампаоло став новим тренером італійського Мілану.

51-річний спеціаліст підписав з россонері контракт терміном на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

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Останні три роки Джампаоло очолював італійський клуб Сампдорія. Також італієць очолював Сієну, Кальярі, Емполі, Чезену та інші італійські клуби.

Джампаоло прийшов на зміну Дженнаро Гаттузо, який покинув клуб вкінці сезону.

Нагадаємо, Луїс Енріке залишив пост головного тренера збірної Іспанії з футболу.

Джерело: AS Milan

Фото: AS Milan