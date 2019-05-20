PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ретро в моді: Мілан презентував форму на сезон-2019/20

Мілан представив домашню форму, в якій буде виступати у сезоні-2019/20.

Милан форма на сезон 2019/20

Мілан презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Нова екіпіровка россонері виконана у традиційних червоно-чорно-білих кольорах. У порівнянні з нинішнім варіантом у нового комплекту буде більше вертикальних чорних смужок на джерсі. Сама футболка буде без кнопочної застібки на комірі.

Читайте: Ностальгія за треблом: Манчестер Юнайтед презентував форму на сезон-2019/20

Варто відзначити, що форма виконана у стилі комплекту сезону-1968/69, коли россонері вдруге виграли Кубок Європейських чемпіонів (з 1992 року ЛЧ), а також стали переможцями Міжконтинентального кубка (турнір існував до 2004 року)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений AC Milan (@acmilan)

Форму для міланців розробив німецький спортивний бренд Puma.

У презентації форми на сезон-2019/20 взяли участь захисник Алессіо Романьолі, хавбеки Тьємує Бакайоко та Лукас Пакета, а також форварди Сусо та Кшиштоф Пьонтек.

Раніше Баварія презентувала нову домашню форму, в якій буде виступати в сезоні-2019/20.

ДжерелоAS Milan

ФотоAS Milan

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ностальгія за треблом: Манчестер Юнайтед презентував форму на сезон-2019/20
Дім там, де твоє серце! Баварія презентувала форму на сезон-2019/20
Більше, ніж просто футболка! Ювентус представив форму на сезон-2019/20
Боруссія Дортмунд ефектно презентувала форму на сезон-2019/20
Лестер презентував форму на сезон-2019/20
Тренер Мілана закрив на базі всю команду на 5 днів через одного футболіста
Челсі представив форму з фрагментами Стемфорд Брідж на сезон-2019/20
Вогняно-червоний! Ліверпуль представив форму на сезон-2019/20
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка