Мілан представив домашню форму, в якій буде виступати у сезоні-2019/20.

Мілан презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Нова екіпіровка россонері виконана у традиційних червоно-чорно-білих кольорах. У порівнянні з нинішнім варіантом у нового комплекту буде більше вертикальних чорних смужок на джерсі. Сама футболка буде без кнопочної застібки на комірі.

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Варто відзначити, що форма виконана у стилі комплекту сезону-1968/69, коли россонері вдруге виграли Кубок Європейських чемпіонів (з 1992 року ЛЧ), а також стали переможцями Міжконтинентального кубка (турнір існував до 2004 року)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AC Milan (@acmilan) 19 Тра 2019 р. о 9:11 PDT

Форму для міланців розробив німецький спортивний бренд Puma.

У презентації форми на сезон-2019/20 взяли участь захисник Алессіо Романьолі, хавбеки Тьємує Бакайоко та Лукас Пакета, а також форварди Сусо та Кшиштоф Пьонтек.

Раніше Баварія презентувала нову домашню форму, в якій буде виступати в сезоні-2019/20.

Джерело: AS Milan

Фото: AS Milan