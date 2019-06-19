PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Справа Мораеса: УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу

Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса.

Жуніор Мораес

Апеляційний комітет УЄФА не задовольнив апеляції Португалії та Люксембургу і визнав правомірною натуралізацію форварда донецького Шахтаря Жуніора Мораеса.

Читайте: Збірна України піднялася на три позиції у рейтингу ФІФА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

— Це ще одна важлива перемога українського футболу і підтвердження правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Бажаю Мораесу якнайшвидшого одужання і можливості проявити себе в наступних матчах національної збірної! Слава Україні! – написав Павелко.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет УЄФА у травні цього року підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в стартових матчах відбору до Євро 2022. Після цього Португалія і Люксембург подали апеляції на це рішення.

ФотоУАФ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Багато шуму з нічого! Платіні відпустили з-під варти
Мішеля Платіні заарештували у Франції за підозрою у корупції
Збірна України піднялася на три позиції у рейтингу ФІФА
УЄФА відкрив справу проти України через уболівальників
Стартує продаж квитків на матчі Євро 2020
До вересня! Як збірники прощалися один з одним в аеропорту
Футболісти збірної України відсвяткували перемогу у стилі Ісландії
Гол Яремчука допоміг Україні обіграти Люксембург у відборі до Євро 2020
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка