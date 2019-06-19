Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса.

Апеляційний комітет УЄФА не задовольнив апеляції Португалії та Люксембургу і визнав правомірною натуралізацію форварда донецького Шахтаря Жуніора Мораеса.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

— Це ще одна важлива перемога українського футболу і підтвердження правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Бажаю Мораесу якнайшвидшого одужання і можливості проявити себе в наступних матчах національної збірної! Слава Україні! – написав Павелко.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет УЄФА у травні цього року підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в стартових матчах відбору до Євро 2022. Після цього Португалія і Люксембург подали апеляції на це рішення.

Фото: УАФ