ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна України увійшла у топ-25 і тепер посідає 24 позицію. Синьо-жовті мають у своєму активі 1513 очок.

У порівнянні з поперднім рейтингом підопічні Андрія Шевченка піднялися одразу на три сходинки.

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Лідером рейтингу ФІФА залишається Бельгія, на другій сходинці команда Франції, а замикає трійку — Бразилія.





















Збірна України піднялася на три позиції у рейтингу ФІФА / 5 фотографий

Суперник збірної України по групі В у відборі на Євро-2020 збірна Португалії покращила своє становище на дві сходинки і тепер посідає п’яте місце. Сербія опустилася на п’ять пунктів і тепер знаходиться на 34 місці. Люксембург на 90 місці, а Литва – 132.

До речі, футболісти збірної України відсвяткували перемогу над Люксембургом у стилі національної команди Ісландії.