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Факти / Спорт

Збірна України піднялася на три позиції у рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Сборная Украины

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна України увійшла у топ-25 і тепер посідає 24 позицію. Синьо-жовті мають у своєму активі 1513 очок.

У порівнянні з поперднім рейтингом підопічні Андрія Шевченка піднялися одразу на три сходинки.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Лідером рейтингу ФІФА залишається Бельгія, на другій сходинці команда Франції, а замикає трійку — Бразилія.

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Збірна України піднялася на три позиції у рейтингу ФІФА / 5 фотографий

Суперник збірної України по групі В у відборі на Євро-2020 збірна Португалії покращила своє становище на дві сходинки і тепер посідає п’яте місце. Сербія опустилася на п’ять пунктів і тепер знаходиться на 34 місці. Люксембург на 90 місці, а Литва – 132.

До речі, футболісти збірної України відсвяткували перемогу над Люксембургом у стилі національної команди Ісландії.

Джерело: FIFA

Фото: Dreamstime

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