УЄФА залишив в силі триматчеву дискваліфікацію для форварда ПСЖ Неймара.

Форвард французького ПСЖ Неймар дискваліфікований на три матчі Ліги чемпіонів через образи арбітра Даміра Скоміни, який обслуговував матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 фіналу ЛЧ-2018/19.

Бразилець був незадоволений діями рефері і намагався прорватися до кімнати арбітрів після закінчення матчу. Сам Неймар пропускав гру 1/8 фіналу через травму.

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У підсумку УЄФА дискваліфікував гравця на три матчі Ліги чемпіонів. ПСЖ подав протест, однак апеляцію відхилили.

Той матч закінчився перемогою МЮ з рахунком 3:1, що дало право команді Сульшера пройти в чвертьфінал турніру.