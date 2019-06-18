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Факти / Спорт

Суд у Бразилії арештував нерухомість Неймара

Суд в Бразилії заарештував 36 об’єктів нерухомості Неймара у справі про несплату податків.

Неймар

Бразильська податкова служба заарештувала 36 об’єктів нерухомості, які належать форварду французького ПСЖ Неймару.

Серед арештованого майна два маєтка в Сан-Паулу загальною площею 3 тис. м² і вартістю €10 млн.

Футболіст може користуватися нерухомістю, але ці об’єкти йому заборонено продавати.

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Влада вимагає від Неймара €15,6 млн, в той час як адвокати хочуть знизити суму до €2,6 млн.

Зірку ПСЖ підозрюють в несплаті податків в 2013 році під час переходу гравця з Сантоса в Барселону. Тоді футболіст не сплатив понад €15 млн.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео з форвардом ПСЖ Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його в зґвалтуванні в паризькому готелі.

ДжерелоFolha de Sao Paulo

Фото: Dreamstime

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