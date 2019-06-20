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Факти / Спорт

Світоліна розслабилася на травичці в очікуванні Вімблдону

Еліна Світоліна продовжує підготовку до найстарішого тенісного турніру Вімблдону.

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку на трав’яних кортах до тенісного турніру Вімблдон.

Читайте: Історія триває. Ефектний проморолик Вімблдону

24-річна спортсменка поділилася фото з тренувального корту, на якому спортсменка відпочиває на травичці.

Знімок Еліна підписала просто – Настрій.

Тенісний турнір Вімблдон стартує 1 липня і триватиме до 14 липня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна розійшлася зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом.

ФотоElina Svitolina

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