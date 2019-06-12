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Факти / Спорт

Світоліна розійшлася з Монфісом і засвітила каблучку на пальці

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її хлопець Гаель Монфіс розходяться.

Свитолина и Монфис

Українська тенісистка Еліна Світоліна та француз Гаель Монфіс видалили спільну сторінку g.e.m.s_life в Instagram. Там пара публікувала спільні фото і відео.

Офіційно про розставання Еліни та Гаеля поки нічого невідомо. Також спортсменка видалила всі фото з французом зі своєї сторінки, але продовжує стежити за його акаунтом.

Про роман Світоліной і Монфіса стало відомо в січні. На той момент українка була шостою ракеткою світу. Зараз Світоліна – сьомий номер рейтингу WTA. Після того, як Еліна оголосила про відносини з Монфісом, їй не вдалося виграти жодного турніру.

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Напередодні в рекламі одного з готелів Еліна з’явилася в кадрі з каблучкою на безіменному пальці.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Сама тенісистка поки не коментує, що це означає, так само як і не відповідає на запитання своїх підписників про Гаеля Монфіса.

Раніше Roland Garros показав яскравий проморолик зі Світоліною.

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