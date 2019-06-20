PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Український хавбек Олександрії перейшов в російський клуб

Півзахисник Олександрії Артем Полярус став гравцем російського клубу Хімки.

Артем Полярус

Футболіст Олександрії Артем Полярус перейшов до російського клубу Хімки, який представляє ФНЛ (аналог української Першої ліги).

Про термін угоди гравця з клубом, також інші умови контракту не повідомляється.

Читайте: Шахтар оголосив про повернення Даріо Срни

26-річний український хавбек покинув Олександрію по завершенню сезону-2018/19. За Олександрію Полярус виступав у період з 2011 по 2014 роки та з 2015 по 2019 роки.

За підсумками минулого сезону Олександрія посіла третю сходинку УПЛ, що забезпечило їй груповий етап Ліги Європи у сезоні-2019/20.

Нещодавно український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.

ДжерелоФК Химки

ФотоФК Химки

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка