Півзахисник Олександрії Артем Полярус став гравцем російського клубу Хімки.
Футболіст Олександрії Артем Полярус перейшов до російського клубу Хімки, який представляє ФНЛ (аналог української Першої ліги).
Про термін угоди гравця з клубом, також інші умови контракту не повідомляється.
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26-річний український хавбек покинув Олександрію по завершенню сезону-2018/19. За Олександрію Полярус виступав у період з 2011 по 2014 роки та з 2015 по 2019 роки.
За підсумками минулого сезону Олександрія посіла третю сходинку УПЛ, що забезпечило їй груповий етап Ліги Європи у сезоні-2019/20.
Нещодавно український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.
Джерело: ФК Химки
Фото: ФК Химки
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