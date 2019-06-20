Півзахисник Олександрії Артем Полярус став гравцем російського клубу Хімки.

Футболіст Олександрії Артем Полярус перейшов до російського клубу Хімки, який представляє ФНЛ (аналог української Першої ліги).

Про термін угоди гравця з клубом, також інші умови контракту не повідомляється.

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26-річний український хавбек покинув Олександрію по завершенню сезону-2018/19. За Олександрію Полярус виступав у період з 2011 по 2014 роки та з 2015 по 2019 роки.

За підсумками минулого сезону Олександрія посіла третю сходинку УПЛ, що забезпечило їй груповий етап Ліги Європи у сезоні-2019/20.

Нещодавно український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.

Джерело: ФК Химки

Фото: ФК Химки