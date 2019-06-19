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Факти / Спорт

Гравець збірної України перейшов у московський клуб

Український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.

Иван Ордец

Іван Ордець перейшов з донецького Шахтаря в московське Динамо.

Футболіст підписав контракт терміном на три роки. Ордець покинув гірників у статусі вільного агента.

Читайте: Фонсека покинув Шахтар та очолив Рому – офіційно

За умовами контракту 26-річний захисник буде заробляти в російському клубі €1 млн на рік плюс бонуси.

У складі збірної України Ордець провів 12 матчів, забив 1 м’яч.

Нагадаємо, в зимове трансферне вікно Ярослав Ракицький став гравцем Зеніта.

ФотоДинамо Москва

ИсточникДинамо Москва

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