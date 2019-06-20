Даріо Срна повернувся в донецький Шахтар і увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру.
Екс-капітан донецького Шахтаря та збірної Хорватії Даріо Срна повернувся в донецький клуб.
Срна увійшов в тренерський штаб нового наставника гірників Луїша Каштру.
Вкінці сезону 2018/19 Срна вирішив покинути італійський Кальярі і завершити кар’єру футболіста.
Читайте: Боруссія повернула з Баварії свого зіркового захисника
Срна виступав за донецький Шахтар з 2003 по 2018 рік. За даний відрізок часу він провів 536 матчів та забив 49 голів. З командою хорват завоював 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.
Нагадаємо, Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+