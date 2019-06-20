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Факти / Спорт

Шахтар оголосив про повернення Даріо Срни

Даріо Срна повернувся в донецький Шахтар і увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру.

Даріо Срна

Екс-капітан донецького Шахтаря та збірної Хорватії Даріо Срна повернувся в донецький клуб.

Срна увійшов в тренерський штаб нового наставника гірників Луїша Каштру.

Вкінці сезону 2018/19 Срна вирішив покинути італійський Кальярі і завершити кар’єру футболіста.

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Срна виступав за донецький Шахтар з 2003 по 2018 рік. За даний відрізок часу він провів 536 матчів та забив 49 голів. З командою хорват завоював 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.

Нагадаємо, Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.

Джерело: ФК Шахтар

Фото: Dreamstime

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