Даріо Срна повернувся в донецький Шахтар і увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру.

Екс-капітан донецького Шахтаря та збірної Хорватії Даріо Срна повернувся в донецький клуб.

Срна увійшов в тренерський штаб нового наставника гірників Луїша Каштру.

Вкінці сезону 2018/19 Срна вирішив покинути італійський Кальярі і завершити кар’єру футболіста.

Читайте: Боруссія повернула з Баварії свого зіркового захисника

Срна виступав за донецький Шахтар з 2003 по 2018 рік. За даний відрізок часу він провів 536 матчів та забив 49 голів. З командою хорват завоював 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.

Нагадаємо, Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.