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Факти / Спорт

Європейські ігри 2019: дзюдоїстка Білодід завоювала перше золото для України

Дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019, які проходять в Мінську (Білорусь).

белодед

Дарина Білодід завоювала золоту медаль на Європейських іграх 2019 в Мінську.

18-річна дзюдоїстка стала найкращою на змаганнях у ваговій категорії до 48 кг.

Читайте: Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту

У фіналі спортсменка перемогла чемпіонку Європи 2018 росіянку Ірину Долгову.

Українка перемогла з рахунком 1:0.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Білодід здобула перемогу на дорослому чемпіонаті з дзюдо.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України

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