Василь Ломаченко продемонстрував у соцмережі, як він уміє битися ногами.

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко показав світові своє уміння битися ногами.

Для того, щоб перевірити себе у змішаних бойових мистецтвах, український спортсмен завітав до тренувальної зали у Таїланді.

На відео, яке Ломаченко опублікував в Instagram, можна побачити, як він завдає лівою ногою по тренувальним лапам 26 ударів за 11,5 секунд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 23 Июн 2019 в 8:06 PDT

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Нагадаємо, наступний свій бій Ломаченка на боксерському рингу відбудеться проти британця Люка Кемпбелла.