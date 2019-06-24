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Факти / Спорт

26 ударів за 11 секунд: Ломаченко вразив навичками в MMA

Василь Ломаченко продемонстрував у соцмережі, як він уміє битися ногами.

26 ударів за 11 секунд: Ломаченко вразив навичками в MMA

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко показав світові своє уміння битися ногами.

Для того, щоб перевірити себе у змішаних бойових мистецтвах, український спортсмен завітав до тренувальної зали у Таїланді.

На відео, яке Ломаченко опублікував в Instagram, можна побачити, як він завдає лівою ногою по тренувальним лапам 26 ударів за 11,5 секунд.

 

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

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Нагадаємо, наступний свій бій Ломаченка на боксерському рингу відбудеться проти британця Люка Кемпбелла.

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