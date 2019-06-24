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ФК Ворскла сфотографувалася з плакатом 20% моєї країни окуповані Росією

Футболісти Ворскли повторили антиросійську акцію, яка пройшла на матчах чемпіонату Грузії.

ФК Ворскла сфотографувалася з плакатом 20% моєї країни окуповані Росією

Полтавчани сфотографувалися з плакатом, на якому написано 20% моєї країни окуповані Росією.

За Ворсклу виступають два представники Грузії – хавбек Сандро Кобахідзе і захисник Андро Гіоргадзе, він і тримає плакат.

У чемпіонаті Грузії гравці кількох футбольних клубів вийшли на поле в майках з написами, які стверджують, що Росія окупувала частину території Грузії.

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Два футболіста Торпедо Кутаїсі, які взяли участь в цій акції, є громадянами Росії.

Нагадаємо, футболісти трьох грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру місцевого чемпіонату в антиросійських футболках

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