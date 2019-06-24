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Санкції з РФ можуть зняти в будь-який момент – прем’єр-міністр Франції

Прем’єр-міністр Франції заявляє, що санкції проти Росії можуть бути скасовані у будь-який момент.

Санкції з РФ можуть зняти в будь-який момент – прем’єр-міністр Франції

Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп зазначив, що санкції проти Росії можуть бути скасовані у будь-яку мить. Про це він сказав за підсумками переговорів з російським прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим у французькому Гаврі.

– Ми знаємо, що санкції – це не постійний режим, це етап, який може бути скасований в будь-який момент. Ми знаємо, чому ці санкції було запроваджено. Я думаю, Росія знає, – сказав Філіпп.

Він наголосив, що французькі підприємства зацікавлені в російському ринку, а бізнес з Франції є першим іноземним роботодавцем у Росії.

Читайте: ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії на півроку

Філіп додав, що незважаючи на санкції, економічні відносини між країнами продовжують жити.

Нагадаємо, раніше ЄС продовжив кримські санкції проти РФ на рік.

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