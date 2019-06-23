Футболісти трьох грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру місцевого чемпіонату в антиросійських футболках

Футболісти вирішили продемонструвати свою політичну позицію та підтримати протести у Грузії.

Вони вийшли на матчі у футболках з написом: Ми з Грузії – наша країна окупована Росією.

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Свою позицію висловили гравці Торпедо (Кутаїсі), Локомотив (Тбілісі) і Руставі (Руставі), до того ж два останні клуби грали в очній зустрічі між собою.

Нагадаємо, що протести у Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники. Факти ICTV стежать за подіями у Тбілісі в онлайн-трансляції.

Джерело: Грузія Online