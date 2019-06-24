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Зимові Олімпійські ігри 2026 проведуть у двох містах Італії

Зимові Олімпійські ігри у 2026 році проведуть у містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

Олімпійські ігри

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що зимові Олімпійські ігри у 2026 році прийматимуть італійські міста Мілан і Кортіна д’Ампеццо.

Таким чином Італія втретє прийме Олімпійські ігри.

Вперше країна прийняла Олімпійські ігри у 1956 році в місті Кортіна-д’Ампеццо, у 2006 році зимові Олімпійські ігри пройшли в Турині.

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У 2026 року зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 6 по 15 березня.

До слова, на Європейських іграх 2019 українські спортсмени завоювали дев’ять медалей.

Фото: Dreamstime

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