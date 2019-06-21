Даріо Срна новоспечений асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру, розповів, чому завершив кар’єру гравця та про свої амбіції з Шахтарем.

Даріо Срна повернувся в Шахтар в якості асистента головного тренера гірників Луїша Каштру і провів останню прес-конференцію, як футболіст.

Останнім клубом хорвата був італійський Кальярі, який він покинув в кінці сезону-2018/19. Італійці пропонували Срні пролонгувати угоду, однак він зупинив свій вибір на донецькому клубі.

— Кальярі мені запропонував новий контракт до грудня. Я все відкладав це рішення. А потім надійшов дзвінок з Шахтаря. І я зрозумів, що тут мій другий дім. Що я буду тут щасливішим як тренер, ніж в Кальярі — як гравець.

У Шахтарі окрім тренерських обов’язків Даріо буде виконувати й інші функції. Срна буде представляти Шахтар на жеребкуваннях єврокубків та інших міжнародних спортивних подіях.

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Також хорват зазначив, що з нетерпінням чекає чергового протистояння з запеклим суперником гірників – київським Динамо.

— Я вже якось сказав, що хочу дербі, де будуть червоні картки. Це емоції і це те, чого не вистачає. Всім нудно, і вболівальникам і нам. Що стосується Динамо, то я дивився всі матчі з Шахтарем. Це молода команда, яка росте, має в своєму складі хороших футболістів. Але я впевнений, що ми з ними впораємося, як завжди, – підсумував Срна.

Перший офіційний матч в новому сезоні Шахтар проведе 28 липня. У грі за Суперкубок України гірники зустрінуться з київським Динамо в Одесі.

Наперердодні Шахтар оголосив про повернення Даріо Срни.

Фото: FC Shakhtar