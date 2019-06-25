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Факти / Спорт

Копа Америка 2019: визначилися всі чвертьфіналісти

На Кубку Америки 2019 завершилися всі матчі групового етапу.

Копа Америка 2019 талисман

На Копа Америка 2019, який приймає Бразилія, завершилися всі матчі групового етапу. Останніми відіграли матчі третього туру у групі С.

У підсумку, стали відомі всі пари 1/4 фіналу турніру:

  • Бразилія — Парагвай (28 червня)
  • Венесуела — Аргентина (28 червня)
  • Колумбія — Чилі (29 червня)
  • Уругвай — Перу (29 червня)

В 1/2 фіналу турніру переможець першої пари зустрінеться з переможцем другої, третьої — з четвертої. Фінальний матч Кубка Америки відбудеться 7 липня на легендарному стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро.

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Чинним переможцем турніру є збірна Чилі, яка у фіналі Копа Америка 2016 обіграла Аргентину.

До речі, ФІФА розглядає можливість перенесення ЧС-2022 з Катару.

Фото: Dreamstime

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