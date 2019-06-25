На Кубку Америки 2019 завершилися всі матчі групового етапу.

На Копа Америка 2019, який приймає Бразилія, завершилися всі матчі групового етапу. Останніми відіграли матчі третього туру у групі С.

У підсумку, стали відомі всі пари 1/4 фіналу турніру:

Бразилія — Парагвай (28 червня)

Венесуела — Аргентина (28 червня)

Колумбія — Чилі (29 червня)

Уругвай — Перу (29 червня)

В 1/2 фіналу турніру переможець першої пари зустрінеться з переможцем другої, третьої — з четвертої. Фінальний матч Кубка Америки відбудеться 7 липня на легендарному стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро.

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Чинним переможцем турніру є збірна Чилі, яка у фіналі Копа Америка 2016 обіграла Аргентину.

До речі, ФІФА розглядає можливість перенесення ЧС-2022 з Катару.