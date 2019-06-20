Катар можуть позбавити права проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Чемпіонат світу 2022 року може не пройти в Катарі, який був обраний країною-господаркою Мундіалю у 2010 році у Цюриху.

Через корупційний скандал з вибором країни-господарки чемпіонату світу ФІФА може в терміновому порядку перенести Мундіаль до іншої країни.

Наразі у ФІФА проводять секретні зустрічі, спрямовані на пошук країни, яка зможе прийняти ЧС.

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На право приймати чемпіонат світу в 2022 році окрім Катару претендували США, Південна Корея, Японія та Австралія.

Нещодавно у Франції затримали колишнього очільника УЄФА Мішеля Платіні для надання свідчень про корупцію під час вибору місця проведення ЧС-2022. Після допиту француза відпустили.

Джерело: TNT Sports