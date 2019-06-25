Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до третього кола турніру в Істбурні, програвши Алізе Корне.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі тенісного турніру в Істбурні поступилася у двох сетах француженці Алізе Корне з рахунком 3:6, 6:7 (3:7).

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. За цей час Світоліна зробила 1 ейс, 2 подвійні помилки, виграла скромні 62% м’ячів з першої подачі і реалізувала 3 з 5 брейк-поінтів при чотирьох невдалих геймах на своїй подачі.

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Для Корне це вже дев’ятнадцята перемога над тенісисткою із топ-10 рейтингу WTA. Тоді як Світоліна зазнала третьої поспіль поразки на турнірах WTA.

А ось друга ракетка України Леся Цуренко впевнено подолала стартовий бар’єр в Істбурні. У двох сетах українка обіграла лакі-лузера з Казахстану Заріну Діяс — 6:2, 6:2. У наступному колі Цуренко зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон.

До речі, організатори тенісного турніру Вімблдон презентували ефектне промо змагань.