PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Бій Ломаченко — Кемпбелл: названа дата та місце бою

WBC підтвердила, що бій українця Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла пройде 31 серпня.

Ломаченко Кемпбел

Всесвітня боксерська рада офіційно підтвердила, що бій за титул чемпіона WBC у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбелом відбудеться 31 серпня 2019 року.

Поєдинок відбудеться у Лондоні на O2 Arena.

Читайте: 26 ударів за 11 секунд: Ломаченко вразив навичками в MMA

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Ломаченко володіє чемпіонськими поясами в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Щоб стати абсолютним чемпіоном, йому потрібно отримати пояса WBC та IBF.

Кемпбеллу 31 рік. Він є Олімпійським чемпіоном 2012 року. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, з яких 16 виграв і два програв.

До речі, Ломаченко залишається найкращим боксером світу у рейтингу The Ring.

ФотоWorld Boxing Council

ИсточникWorld Boxing Council

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка