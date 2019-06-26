WBC підтвердила, що бій українця Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла пройде 31 серпня.
Всесвітня боксерська рада офіційно підтвердила, що бій за титул чемпіона WBC у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбелом відбудеться 31 серпня 2019 року.
Поєдинок відбудеться у Лондоні на O2 Arena.
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Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.
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Ломаченко володіє чемпіонськими поясами в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Щоб стати абсолютним чемпіоном, йому потрібно отримати пояса WBC та IBF.
Кемпбеллу 31 рік. Він є Олімпійським чемпіоном 2012 року. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, з яких 16 виграв і два програв.
До речі, Ломаченко залишається найкращим боксером світу у рейтингу The Ring.
Фото: World Boxing Council
Источник: World Boxing Council