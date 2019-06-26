Чемпіон світу U-20 Денис Попов вирішив увіковічнити досягнення юнацької збірної України.

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов на честь перемоги на чемпіонаті світу U-20, який пройшов у Польщі, набив собі татуювання.

Візерунок прикрашає ліву ногу гравця. На ньому зображений завойований трофей, а також місце та дата проведення змагань.

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Відповідний знімок з новеньким тату Денис опублікував у своєму акаунті в Instagram, подякувавши за роботу київському майстру Ользі.









Захисник збірної України U-20 набив тату на честь перемоги на ЧС / 2 фотографии

Відзначимо, що Попов любить прикрашати своє тіло татуюваннями. У хлопця майже повністю забита права рука, а також є тату на шиї.

Нагадаємо, збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.