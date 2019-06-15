Збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

Україна – Південна Корея – 3:1.

Голи: Лі Кан Ін, 5 (П), Супряга, 34, 53, Цітаішвілі, 89.

Українці дуже швидко пропустили перший гол. Збірна Південної Кореї реалізувала пенальті на уже 5 хвилині. 0:1.

Після цього корейці сіли в обороні усією командою. Знайти до неї ключ футболісти збірної України змогли на 34 хвилині. Супряга опинився у потрібному місці у потрібний час і, отримавши м’яч на підборі у штрафній, пробив низом у лівий кут воріт. 1:1.

Другий тайм корейці, як і першу половину, почали дуже активно. Незважаючи на це, українці змогли забити вже на 53 хвилині. Конопля пробіг флангом і віддав на Супрягу, який прийняв м’яч у штрафній і завдав ідеального удару низом у лівий кут воріт. 2:1 і дубль для нашого форварда.

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Далі корейці усіма силами намагалися відігратися, а футболісти збірної України контратакували. На 89 хвилині Цітаішвілі пройшов крізь оборону і з краю штрафного майданчика завдав удару в нижній кут воріт, встановивши фінальний рахунок – 3:1.

Збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, з чим ми її вітаємо.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу чемпіонату світу з футболу U-20 Україна – Південна Корея.