PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Динамо погодило деталі трансферу гравця збірної України

Київське Динамо погодило всі деталі і нюанси переходу захисника Зорі Олександра Караваєва.

Олександр Караваєв

Київське Динамо незабаром офіційно повідомить про перехід захисника збірної України та луганської Зорі Олександра Караваєва.

Біло-сині вже погодили всі деталі та нюанси трансферу українця. Олександр має відправитися з динамівцями на перший збір.

Читайте: Ми впораємося з Динамо, як завжди! Даріо Срна про старт тренерської кар’єри

Про підписання контракту з Караваєвим кияни оголосять найближчим часом.

Також стало відомо, що Динамо заплатить за перехід капітана Зорі €1,25 млн.

Нагадаємо, київське Динамо підписало новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем.

Джерело: Крыжановский live, zarya.lg.ua

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка