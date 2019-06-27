Київське Динамо погодило всі деталі і нюанси переходу захисника Зорі Олександра Караваєва.
Київське Динамо незабаром офіційно повідомить про перехід захисника збірної України та луганської Зорі Олександра Караваєва.
Біло-сині вже погодили всі деталі та нюанси трансферу українця. Олександр має відправитися з динамівцями на перший збір.
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Про підписання контракту з Караваєвим кияни оголосять найближчим часом.
Також стало відомо, що Динамо заплатить за перехід капітана Зорі €1,25 млн.
Нагадаємо, київське Динамо підписало новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем.
Джерело: Крыжановский live, zarya.lg.ua
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