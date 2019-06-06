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Факти / Спорт

Динамо підписало новий контракт з Хацкевичем

Київське Динамо підписало новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем.

Суркис и Хацкевич

Київське Динамо оголосило про підписання нового контракту з білоруським спеціалістом Олександром Хацкевичем.

Нова угода фахівця з клубом розрахована на два роки.

Нагадаємо, Олександр Миколайович очолив Динамо у червні 2017 року і з тих пір провів на чолі першої команди рівно 100 офіційних матчів, у яких біло-сині здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию і 16 разів зазнали поразки.

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У 2018 році Динамо під керівництвом Хацкевича завоювало Суперкубок України.

Раніше Динамо відмовило Наполі у трансфері Циганкова за €18 млн.

Джерело: Динамо Київ

Фото: Динамо Київ

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