Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою з британцем Люком Кемпбеллом.

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBA i WBO Василь Ломаченко активно готується до наступного бою за пояс WBC проти британця Люка Кемпбелла.

Ломаченко активно працює у тренажерному залі в Таїланді.

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На своїй сторінці в Instagram Василь виклав відео, яке вразило його підписників. Боксер неймовірно швидко зумів піднятися по двох різних канатах, тримаючись за кожен з них рукою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Чер 2019 р. о 12:28 PDT

Фоловери у коментарях запитують Василя: Ти в ММА зібрався?, Ти взагалі людина? А також вражено пишуть: Вася, ти звір!, Порви всіх за Україну!

Раніше Ломаченко вразив навичками в MMA.

Фото: LOMA