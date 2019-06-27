Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою з британцем Люком Кемпбеллом.
Український чемпіон світу з боксу за версіями WBA i WBO Василь Ломаченко активно готується до наступного бою за пояс WBC проти британця Люка Кемпбелла.
Ломаченко активно працює у тренажерному залі в Таїланді.
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На своїй сторінці в Instagram Василь виклав відео, яке вразило його підписників. Боксер неймовірно швидко зумів піднятися по двох різних канатах, тримаючись за кожен з них рукою.
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Фоловери у коментарях запитують Василя: Ти в ММА зібрався?, Ти взагалі людина? А також вражено пишуть: Вася, ти звір!, Порви всіх за Україну!
Раніше Ломаченко вразив навичками в MMA.
Фото: LOMA