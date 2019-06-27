Збірна України завоювала золото у веслуванні на байдарках на Європейських іграх-2019 в Мінську.
Україна завоювала шосту золоту нагороду на Європейський іграх 2019 у Мінську.
Жіночий дует у складі Марії Повх та Людмили Куликовської показали найкращий результат у змаганнях байдарок-двійок на дистанції 200 метрів.
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Шосте золото дозволило збірній України повернутися на четверту сходинку у медальному заліку. В активі українців на данний момент 6 золотих, 10 срібних та 7 бронзових нагород.
Нагадаємо, дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019.
Фото: НОК
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