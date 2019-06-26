Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію і вийшла у півфінал на Європейських іграх у Мінську.

Збірна України з пляжного футболу знову здобула перемогу на Європейських іграх в Мінську.

У другому турі групового етапу синьо-жовті обіграли збірну Іспанії з рахунком 6:4.

Читайте: Захисник збірної України U-20 набив тату на честь перемоги на ЧС

Ця перемога дозволила українцям достроково вийти у півфінал Європейських ігор.

Турнірна таблиця групи В:

Україна — 4 Італія — 3 Іспанія — 2 Россія — 0

У заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти Росії. Гра відбудеться 27 червня.

Нагадаємо, дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019.