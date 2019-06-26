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Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію на Європейських іграх

Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію і вийшла у півфінал на Європейських іграх у Мінську.

Сборная Украины по пляжному футболу

Збірна України з пляжного футболу знову здобула перемогу на Європейських іграх в Мінську.

У другому турі групового етапу синьо-жовті обіграли збірну Іспанії з рахунком 6:4.

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Ця перемога дозволила українцям достроково вийти у півфінал Європейських ігор.

Турнірна таблиця групи В:

  1. Україна — 4
  2. Італія — 3
  3. Іспанія — 2
  4. Россія — 0

У заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти Росії. Гра відбудеться 27 червня.

Нагадаємо, дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019.

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