Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію і вийшла у півфінал на Європейських іграх у Мінську.
Збірна України з пляжного футболу знову здобула перемогу на Європейських іграх в Мінську.
У другому турі групового етапу синьо-жовті обіграли збірну Іспанії з рахунком 6:4.
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Ця перемога дозволила українцям достроково вийти у півфінал Європейських ігор.
Турнірна таблиця групи В:
- Україна — 4
- Італія — 3
- Іспанія — 2
- Россія — 0
У заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти Росії. Гра відбудеться 27 червня.
Нагадаємо, дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019.
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