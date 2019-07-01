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Факти / Спорт

ПСЖ презентував нову форму роликом з Неймаром та Мбаппе

Французький ПСЖ показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Форма ПСЖ 2019/20

Французький ПСЖ презентував новий комплект домашньої форми на сезон 2019/20.

Комплект виконаний в традиційних для парижан кольорах: темно-синьому, білому та червоному.

Дивіться: Зінченко і Ко: Манчестер Сіті в ефектному ролику показав два комплекта форми

У презентаційному ролику взяли участь футболісти парижан Маркіньос, Неймар та Кіліан Мбаппе.

Екіпірування розробив американський спортивний бренд одягу Nike.

До речі, міланський Інтер показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Джерело: PSG

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