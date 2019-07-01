Манчестер Сіті презентував нові комплекти домашньої та гостьової форми на сезон 2019/20.

Манчестер Сіті презентував комплекти домашньої та виїзної форми на сезон 2019/20.

Домашній комплект містян виконаний у традиційному блакитному кольорі з жакардовим візерунком, який символізує ткацькі верстати, які були невід’ємною частиною промислової революції у Манчестері. На плечах міститься товста смужка фіолетового кольору.

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При розробці гостьової форми її творці надихалися колишнім нічним клубом The Haçienda, який колись був епіцентром нової музики та артистів. Гостьова джерсі виконана у чорному кольорі з жовтими смужками на лівому плечі. Рукава прикрашені блакитною і персиковою смужками.









Зінченко і Ко: Манчестер Сіті в ефектному ролику показав два комплекта форми / 2 фотографии

Під емблемою на обох комплектах джерсі міститься напис про нагадування 125-річчя клубу.

Також Сіті підготував ефектний відеоролик, в якому взяли участь репер Bugzy Malone, футболісти Серхіо Агуеро, Олександр Зінченко та коуч команди Хосеп Гвардіола.

Технічним спонсором містян став німецький спортивний бренд Puma.

Раніше міланський Інтер показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Фото: Manchester City