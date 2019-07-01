Еліна Світоліна перервала серію поразок, перемігши в першому колі тенісного турніру Вімблдон.

На Туманному Альбіоні 1 липня стартував найпрестижніший тенісний турнір серії Grand Slam — Вімблдон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі Вімблдонського турніру здолала представницю Австралії Дар’ю Гаврилову — 7:5, 6:0. Суперниці провели на корті 1 годину та 6 хвилин.

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У другому колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Маргарита Гаспарян (РФ) — Анна-Лена Фрідзам (Німеччина).

Також успішно подолала бар’єр першого кола Даяна Ястремська. Українка у двох сетах обіграла італійку Камілу Джорджі — 6:3, 6:3. За вихід до третього кола Ястремська посперечається з американкою Софією Кенін.

Раніше Світоліна показала фото з тренувального корту перед Вімблдоном.