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Факти / Спорт

Вест Гем з Ярмоленком вийшов з відпустки

Англійський Вест Гем Юнайтед вийшов з відпустки для передсезонної підготовки.

Ярмоленко Вест Хэм

Англійський Вест Гем Юнайтед розпочав підготовку до нового сезону в АПЛ 2019/20.

Дивіться: Зінченко і Ко: Манчестер Сіті в ефектному ролику показав два комплекта форми

Разом з футболістами молотобійців у розташування клубу прибув хавбек збірної України Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко захищає кольори Вест Гема з літа 2018 року, але пропустив майже весь сезон через травму, яку отримав у жовтні.

Українець може повернутися на поле вже 11 липня — у молотобійців запланований спаринг з австрійським Альтахом.

До речі, Том Хенкс розповів, як почав вболівати за новачка АПЛ.

ИсточникWest Ham United

ФотоWest Ham United

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