Каталонська Барселона показала новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Каталонська Барселона презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.
Екіпірування виконане у жовтому кольорі з діагональною лінією червоно-синього відтінку. Шорти представлені у двох варіантах — сині та жовті. Гетри також у жовтому кольорі. Виріз джерсі V-подібний.
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Дизайн жовтого кольору відтворює комплект зразка 1979 року на честь 40-літнього ювілею Ла Мансії — молодіжної академії блаугранас.
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 8 июля 2019 г.
Раніше французький ПСЖ показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.
Фото: FC Barcelona