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Факти / Спорт

Барселона презентувала гостьову форму на честь 40-річчя Ла Масії

Каталонська Барселона показала новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Форма Барселоны

Каталонська Барселона презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

Екіпірування виконане у жовтому кольорі з діагональною лінією червоно-синього відтінку. Шорти представлені у двох варіантах — сині та жовті. Гетри також у жовтому кольорі. Виріз джерсі V-подібний.

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Дизайн жовтого кольору відтворює комплект зразка 1979 року на честь 40-літнього ювілею  Ла Мансії — молодіжної академії блаугранас.

Раніше французький ПСЖ показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

ФотоFC Barcelona

Джерело: FC Barcelona

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