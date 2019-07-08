Каталонська Барселона показала новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Каталонська Барселона презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

Екіпірування виконане у жовтому кольорі з діагональною лінією червоно-синього відтінку. Шорти представлені у двох варіантах — сині та жовті. Гетри також у жовтому кольорі. Виріз джерсі V-подібний.

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Дизайн жовтого кольору відтворює комплект зразка 1979 року на честь 40-літнього ювілею Ла Мансії — молодіжної академії блаугранас.

Раніше французький ПСЖ показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Фото: FC Barcelona