Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію за критику Південноамериканської федерації футболу (КОНМЕБОЛ).

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати дискваліфікацію терміном на 2 роки за критику КОНМЕБОЛ.

Після матчу за третє місце на Копа Америка 2019 Лео звинуватив організаторів турніру та арбітрів у корупції, заявивши, що судді допомагали господарям турніру — збірній Бразилії.

За критику та образи на адресу КОНМЕБОЛ Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію.

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Якщо аргентинця відсторонять від матчів за національну команду, то він пропустить відбіркові ігри альбіселесте до ЧС-2022 та не зможе допомогти збірній на Копа Америка 2020.

Нагадаємо, збірна Бразилії з футболу у фіналі Копа Америка 2019 обіграла збірну Перу.