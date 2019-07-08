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Мессі можуть відсторонити на 2 роки від матчів за збірну Аргентини

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію за критику Південноамериканської федерації футболу (КОНМЕБОЛ).

Лионель Месси

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати дискваліфікацію терміном на 2 роки за критику КОНМЕБОЛ.

Після матчу за третє місце на Копа Америка 2019 Лео звинуватив організаторів турніру та арбітрів у корупції, заявивши, що судді допомагали господарям турніру — збірній Бразилії.

За критику та образи на адресу КОНМЕБОЛ Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію.

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Якщо аргентинця відсторонять від матчів за національну команду, то він пропустить відбіркові ігри альбіселесте до ЧС-2022 та не зможе допомогти збірній на Копа Америка 2020.

Нагадаємо, збірна Бразилії з футболу у фіналі Копа Америка 2019 обіграла збірну Перу.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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