Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Вімблдону 2019.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу найпрестижнішого тенісного турнуру серії Grand Slam Вімблдон 2019.

У четвертому колі українка здолала представницю Хорватії Петру Мартич у двох сетах — 6:4, 6:2.

За вихід у півфінал Вімблдону Світоліна посперечається з переможницею пари Кароліна Мухова — Кароліна Плішкова.

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Зазначимо, що Еліна вперше у кар’єрі дісталася цієї стадії змагань на Вімблдоні.

У третьому колі українка обіграла у трьох сетах представницю Греції Марію Саккарі.