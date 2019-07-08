PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Вімблдону 2019.

Еліна Світоліна Вімблдон

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу найпрестижнішого тенісного турнуру серії Grand Slam Вімблдон 2019.

У четвертому колі українка здолала представницю Хорватії Петру Мартич у двох сетах — 6:4, 6:2.

За вихід у півфінал Вімблдону Світоліна посперечається з переможницею пари Кароліна Мухова — Кароліна Плішкова.

Читайте: Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Зазначимо, що Еліна вперше у кар’єрі дісталася цієї стадії змагань на Вімблдоні.

У третьому колі українка обіграла у трьох сетах представницю Греції Марію Саккарі.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ястремська поступилася китаянці і залишила Вімблдон
Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону
Ястремська вийшла до третього кола Вімблдону
Світоліна вийшла до третього кола Вімблдону через відмову росіянки
Потрібно відповідати часу: Вімблдон не називатиме тенісисток місіс та міс
Журналістка розкритикувала вбрання Світоліної на Вімблдоні
Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка