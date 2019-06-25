Іспанська берегова охорона врятувала українського боксера Володимира Кличка та його сім’ю з палаючої яхти в Середземному морі.

Український боксер Володимир Кличко разом з сім’єю відпочивав на яхті у Середземному морі біля берегів Іспанії, коли на борту судна спалахнула пожежа.

Інцидент стався в ніч з 23 на 24 червня за 180 км від острова Майорка.

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Український спортсмен розповів, що його та рідних врятували іспанські рятувальники завдяки оперативній роботі:

— Дякуючи пожежникам з Майорки все закінчилося добре. Члени нашої команди на яхті теж доклали зусиль, щоб запобігти лиху. Завдяки їхнім діям, нас усіх змогли якомога швидше вивести на берег, — зазначив Володимир Кличко.

Також у Facebook Володимир опублікував відео з місця інциденту та закликав всіх бути обережними.

Нагадаємо, у Гамбурзі померла найстаріша фанатка Володимира Кличка.