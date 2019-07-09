Модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів, хотіла повторити трюк у фіналі Копа Америка.

Модель Кінсі Воланскі, яка стала відомою після забігу у фіналі Ліги чемпіонів, хотіла повторити свій трюк під час фінального матчу Копа Америка між збірними Бразилії та Перу.

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Але цього разу її намірам завадила охорона. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram:

— Зізнаюся, Копа Америка, ти переміг, але це була ще та авантюра. Прилетіли до Бразилії, переодяглися, дісталися до трибун, і в підсумку все закінчилося тим, що Віталія схопили 20 охоронців. Нас вже випустили з-під варти і тепер ми насолоджуємося Бразилією! – написала Кінсі.

Раніше Кінсі Воланскі показала, як їй вдалося швидко позбутися плаття перед тим, як вибігти на поле у фіналі ЛЧ.

Фото: Kinsey Wolanski