Модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів, хотіла повторити трюк у фіналі Копа Америка.
Модель Кінсі Воланскі, яка стала відомою після забігу у фіналі Ліги чемпіонів, хотіла повторити свій трюк під час фінального матчу Копа Америка між збірними Бразилії та Перу.
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Але цього разу її намірам завадила охорона. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram:
— Зізнаюся, Копа Америка, ти переміг, але це була ще та авантюра. Прилетіли до Бразилії, переодяглися, дісталися до трибун, і в підсумку все закінчилося тим, що Віталія схопили 20 охоронців. Нас вже випустили з-під варти і тепер ми насолоджуємося Бразилією! – написала Кінсі.
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I’ll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying flew to brazil, dressed up in disguise, made it to our seats and it ended in Vitalys bad ass getting tackled by 20 security guards. We are out of jail and now enjoying our time in Brazil! @vitalyzdtv
Раніше Кінсі Воланскі показала, як їй вдалося швидко позбутися плаття перед тим, як вибігти на поле у фіналі ЛЧ.
Фото: Kinsey Wolanski