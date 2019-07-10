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Старрідж повернув свого викраденого собаку

Улюблену собаку Даніеля Старріджа, яку напередодні викрали, повернули за викуп.

Дэниелm Старридж с собакой

Колишній гравець Ліверпуля Даніель Старрідж повернув свого улюбленого померанського шпіца на прізвиського Луччі, якого напередодні викрали з його будинку.

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Після викрадення футболіст опублікував серію фото та відео улюбленця, а також розповів, що його будинок пограбували та викрали Луччі. Старрідж в одному з відео заявив, що готовий заплатити за собаку £30 тис.

 

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Допис, поширений Daniel Sturridge – Dstudge (@danielsturridge)

У Twitter один з користувачів заявив, що знайшов собаку. Він зв’язався зі Старріджем, який попросив докази, що це його пес і він живий.

У поліції Лос-Анджелеса заявили, що вони не брали участі у пошуку собаки, і що люди, які знайшли собаку, не причетні до грабежу дому. Також не відомо, чи заплатив Старрідж винагороду, яку обіцяв.

Інформація про пограбування будинку Старріджа з’явилася вчора.

ДжерелоEvening Standart

Фото: Daniel Sturridge

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