Улюблену собаку Даніеля Старріджа, яку напередодні викрали, повернули за викуп.

Колишній гравець Ліверпуля Даніель Старрідж повернув свого улюбленого померанського шпіца на прізвиського Луччі, якого напередодні викрали з його будинку.

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Після викрадення футболіст опублікував серію фото та відео улюбленця, а також розповів, що його будинок пограбували та викрали Луччі. Старрідж в одному з відео заявив, що готовий заплатити за собаку £30 тис.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daniel Sturridge – Dstudge (@danielsturridge) 9 Лип 2019 р. о 4:02 PDT

У Twitter один з користувачів заявив, що знайшов собаку. Він зв’язався зі Старріджем, який попросив докази, що це його пес і він живий.

У поліції Лос-Анджелеса заявили, що вони не брали участі у пошуку собаки, і що люди, які знайшли собаку, не причетні до грабежу дому. Також не відомо, чи заплатив Старрідж винагороду, яку обіцяв.

Інформація про пограбування будинку Старріджа з’явилася вчора.

Джерело: Evening Standart

Фото: Daniel Sturridge