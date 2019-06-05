Форвард Ліверпуля Даніель Старрідж покине клуб у статусі вільного агента.
Ліверпуль оголосив про відхід з клубу англійського форварда Даніеля Старріджа у зв’язку із закінченням контракту.
Клуб подякував гравцю за проведені роки, змонтувавши ефектний відеоролик з дня його офіційного представлення з футболкою клубу та найефектнішими голами.
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Старрідж приєднався до клубу з Мерсисайду у січні 2013 року, перейшовши з лондонського Челсі. За червоних Даніель відзначився 67 забитими голами у 160 матчах.
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Також закінчив свої виступи у Ліверпулі бразильський захисник Альберто Морено, у якого також закінчився контракт з клубом.
Нагадаємо, Ліверпуль у Мадриді вшосте завоював кубок Ліги чемпіонів, перемігши лондонський Тоттенгем.
Фото: Daniel Sturridge