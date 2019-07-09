Будинок екс-футболіста Ліверпуля Даніеля Старріджа пограбували в Лос-Анджелесі та викрали його улюблену собаку.
Екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж став жертвою пограбування.
Невідомі проникли у його будинок в Лос-Анджелесі та викрали найцінніше — його пса. Також злочинцям вдалося винести чотири сумки з верхнього поверху.
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Старрідж розповів про пограбування в Instagram та попросив допомогти йому повернути улюбленого померанського шпіца.
— Хтось увірвався в мій будинок в Лос-Анджелесі і викрав мою собаку. Послухайте, якщо хтось знає, хто це міг бути, я вам заплачу будь-які гроші, я серйозно. Я хочу знати, хто мене пограбував. Хочу знати, що сталося. Хочу знати, чому вони взяли мою собаку. Як можна увірватися в чийсь будинок в Лос-Анджелесі і викрасти собаку? Хто поверне мені собаку? Я плачу £20-30 тис. відразу, на руки. Скільки захочеш. Приведи її. Я завтра звідси з’їжджаю. Мені плювати на цей будинок. Просто поверни собаку. Ціна не важлива, я заплачу, – сказав Старрідж.
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Варто відзначити, що на останніх постах у соцмережі Старрідж помістив знімки свого пса.
Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про відхід з клубу Даніеля Старріджа у зв’язку із закінченням контракту.
Фото: Daniel Sturridge